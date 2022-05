“Nexo+” e Salone Internazionale del Libro di Torino | nasce una collaborazione speciale

Leggi su 361magazine

(Di martedì 10 maggio 2022) Il cuore selvaggio di: la nuovacon ildeldiIn occasione della prossima edizione che avrà luogo dal 19 al 23 maggio (info e biglietti su www..it), ildeldie la piattaforma culturale in streamingdanno vita a una nuovaideata per offrire nuovi spunti e possibilità a tutti gli appassionati di libri e letteratura, sia prima dell’inizio sia dopo la fine della manifestazione grazie a contenuti video esclusivi. Da martedì 10 maggio, infatti, la piattaforma in ...