Napoli, Meret e Ospina in uscita: Giuntoli ha messo due nomi nel mirino (Di martedì 10 maggio 2022) Ospina e Meret rappresentano due grandi dubbi per la porta del Napoli. Giuntoli lavora per i possibili sostituti: due nomi nel mirino. Ospina e Meret potrebbero lasciare Napoli a fine stagione, entrambi arrivati in azzurro nel 2018 hanno avuto percorsi differenti. Il colombiano è sempre stato una sicurezza, ma le trattative per il rinnovo sembrano ormai arenate. Il portiere friulano, arrivato come la scommessa di De Laurentiis, non ha mai convinto e il club valuta una cessione sul mercato estivo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Napoli valuta due possibili sostituti: “Nel Napoli una questione andrà risolta il prima possibile, quella che riguarda il parco portieri, con il futuro di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 10 maggio 2022)rappresentano due grandi dubbi per la porta dellavora per i possibili sostituti: duenelpotrebbero lasciarea fine stagione, entrambi arrivati in azzurro nel 2018 hanno avuto percorsi differenti. Il colombiano è sempre stato una sicurezza, ma le trattative per il rinnovo sembrano ormai arenate. Il portiere friulano, arrivato come la scommessa di De Laurentiis, non ha mai convinto e il club valuta una cessione sul mercato estivo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, ilvaluta due possibili sostituti: “Neluna questione andrà risolta il prima possibile, quella che riguarda il parco portieri, con il futuro di ...

