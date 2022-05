La Rai punta ai giovani e alla qualità ma fa morire la Rai4 cult (Di martedì 10 maggio 2022) Commissario Rex La Rai deve intercettare i giovani. E’ quello che a Viale Mazzini ogni direttore ripete spingendo talvolta a delle scelte drastiche in nome dell’ardito obiettivo. Così Rai1 preferisce The Band a Ora o Mai Più (inspiegabilmente ritenuto più giovane) e Rai2, di tanto in tanto, se ne esce con programmi che di giovane hanno solo il lato cringe. Il paradosso è però che quando si hanno i giovani (e giovani adulti), o comunque una programmazione diversa dal solito, si cambia rotta per percorrere binari più tradizionali e comodi dal punto di vista auditel. E’ il caso di Rai4. Il canale nato nel 2008, con la direzione di Carlo Freccero, si era distinto per un palinsesto cult, che parlava a delle nicchie di pubblico poco intercettate altrove strizzando l’occhio ad un pubblico più giovane ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 10 maggio 2022) Commissario Rex La Rai deve intercettare i. E’ quello che a Viale Mazzini ogni direttore ripete spingendo talvolta a delle scelte drastiche in nome dell’ardito obiettivo. Così Rai1 preferisce The Band a Ora o Mai Più (inspiegabilmente ritenuto più giovane) e Rai2, di tanto in tanto, se ne esce con programmi che di giovane hanno solo il lato cringe. Il paradosso è però che quando si hanno i(eadulti), o comunque una programmazione diversa dal solito, si cambia rotta per percorrere binari più tradizionali e comodi dal punto di vista auditel. E’ il caso di. Il canale nato nel 2008, con la direzione di Carlo Freccero, si era distinto per un palinsesto, che parlava a delle nicchie di pubblico poco intercettate altrove strizzando l’occhio ad un pubblico più giovane ...

