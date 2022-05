La FIFA sta trattando con dei publishers per produrre un nuovo simulatore calcistico (Di martedì 10 maggio 2022) Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale della FIFA, il presidente Gianni Infantino ha dichiarato che la federazione è in contatto con diverse aziende per dare il via alla produzione di un nuovo simulatore calcistico che arriverà sul mercato nel 2024. Nel comunicato si fa riferimento a trattative con editori importanti per la produzione del nuovo simulatore calcistico che porterà il nome della federazione e dare continuità al brand FIFA. “Posso assicurarvi che l’unico gioco autentico e reale che utilizzerà il nome ed il brand FIFA sarà il migliore disponibile sul mercato per tutti gli appassionati di calcio. Il nome FIFA è l’unico titolo globale ed originale. FIFA 23, ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 10 maggio 2022) Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale della, il presidente Gianni Infantino ha dichiarato che la federazione è in contatto con diverse aziende per dare il via alla produzione di unche arriverà sul mercato nel 2024. Nel comunicato si fa riferimento a trattative con editori importanti per la produzione delche porterà il nome della federazione e dare continuità al brand. “Posso assicurarvi che l’unico gioco autentico e reale che utilizzerà il nome ed il brandsarà il migliore disponibile sul mercato per tutti gli appassionati di calcio. Il nomeè l’unico titolo globale ed originale.23, ...

