La casa di Spalletti e il populismo da tribù di De Laurentiis (Di martedì 10 maggio 2022) È facile dire che per noi Luciano Spalletti può vivere anche all'aeroporto di Capodichino, e dar così vita a "The Terminal" napoletano. Attenzione, però, questa cazzata che non ha perso casa e quindi vuole mantenere una certa distanza con la città l'abbiamo letta sui social già da qualche mese. In fin dei conti De Laurentiis si appoggia al populismo da tribù che ahinoi spesso contraddistingue la tifoseria. In una città realmente desiderosa di parlare di calcio e di costruzioni per la vittoria, si parlerebbe solo delle occasioni perse Ancelotti e Ibrahimovic, su quello si inchioderebbe De Laurentiis, ma sono argomenti tabù, guai a chi ne parla. Il tema è il confronto dei punti con l'inutile Napoli di Gattuso. E giustamente De Laurentiis ci sguazza nella stupidità ...

