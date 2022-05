Ida Platano denuncia Tina Cipollari: la verità della dama (Di martedì 10 maggio 2022) Non è un momento semplice per Ida Platano. La dama infatti si ritrova spesso ad essere al centro delle polemiche. A far infuriare Tina Cipollari è il suo modo di relazionarsi con i cavalieri. La bionda opinionista le recrimina infatti di essere fin troppo “pesante” e bisognosa, attribuendo a questo suo modo di fare, la responsabilità per la fine della sue conoscenze. Ida dal canto suo, si difende respingendo le accuse di Tina, la dama ha affermato di limitarsi a raccontare ciò che le accade. Ma, ora sembra che la Platano sia davvero stanca di dover “combattere” contro la Cipollari. Uomini e Donne, Ida Platano pronta a prendere provvedimenti legali contro Tina ... Leggi su howtodofor (Di martedì 10 maggio 2022) Non è un momento semplice per Ida. Lainfatti si ritrova spesso ad essere al centro delle polemiche. A far infuriareè il suo modo di relazionarsi con i cavalieri. La bionda opinionista le recrimina infatti di essere fin troppo “pesante” e bisognosa, attribuendo a questo suo modo di fare, la responsabilità per la finesue conoscenze. Ida dal canto suo, si difende respingendo le accuse di, laha affermato di limitarsi a raccontare ciò che le accade. Ma, ora sembra che lasia davvero stanca di dover “combattere” contro la. Uomini e Donne, Idapronta a prendere provvedimenti legali contro...

Advertising

infoitcultura : Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Tina continua a non credere alla coppia - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano lascia il programma per via di Tina Cipollari? - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano non ci sta e sbotta: ''Non tutti hanno la fortuna di…'' - infoitcultura : Ida Platano denuncia Tina Cipollari: la verità della dama - FraValeMary1 : @ER3NISM Purtroppo la tua ignoranza non sa che è una frase detta da Ida Platano a uomini e donne che mi ha fatto pa… -