Hustle | un nuovo trailer del film Netflix con Adam Sandler

(Di martedì 10 maggio 2022)è il protagonista di, unche debutterà l'8 giugno in streaming, ecco ilinedito. L'8 giugno debutterà suilcon stare online è stato condiviso uninedito che regala qualche anticipazione. Nel video si vede il protagonista, che ha perso un po' la speranza dopo una carriera nel mondo del basket senza particolari successi, che individua un potenziale campione, incontro che sembra in grado di cambiargli la vita. Ilè prodotto dae dal campione dei Los Angeles Lakers LeBron ...

Dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento (Juancho Hernangomez), un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a ...