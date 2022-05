Fognini, che colpi! Così ha superato Thiem: gli highlights (Di martedì 10 maggio 2022) Il tennista ligure, Fabio Fognini, passa al secondo turno degli Internazionali d'Italia superando in due set (6 - 4, 7 - 6) l'austriaco Dominic Thiem sul centrale del Foro Italico. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Il tennista ligure, Fabio, passa al secondo turno degli Internazionali d'Italia superando in due set (6 - 4, 7 - 6) l'austriaco Dominicsul centrale del Foro Italico.

