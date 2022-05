Denise Pipitone, il messaggio arriva chiaro: “Deve essere cercata viva” (Di martedì 10 maggio 2022) . Solo la famiglia della bambina scomparsa da Mazara sta lottando Non è il primo clamoroso caso di una bambina sparita nel nulla, perché otto anni prima era successo anche ad Angela Celentano sul Monte Faito e pure di lei non c’è traccia. Ma il clamore L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 10 maggio 2022) . Solo la famiglia della bambina scomparsa da Mazara sta lottando Non è il primo clamoroso caso di una bambina sparita nel nulla, perché otto anni prima era successo anche ad Angela Celentano sul Monte Faito e pure di lei non c’è traccia. Ma il clamore L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: #avvocatopipitone non esclude la possibilità ?? - Informa_Press : #avvocatopipitone non esclude la possibilità ?? - angeli_fiore : @ItalyinVEN @AlcaldiaBaruta @darwingonzalezp CERCHIAMO #DENISE PIPITONE AIUTATECI A TROVARE DENISE?? ??MISSING DENIS… - angeli_fiore : @AlInvestVerde @ItalyinVEN CERCHIAMO #DENISE PIPITONE AIUTATECI A TROVARE DENISE?? ??MISSING DENISE PIPITONE HELP U… -