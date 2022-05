Cremonese, Fagioli: “Pronto per la Serie A, sarei felicissimo di restare alla Juventus” (Di martedì 10 maggio 2022) “Io sono Pronto per giocare in Serie A. Dove non lo so, non dipende da me. Mi aspetto di tutto, logico che se mi terrà la Juve sarò felicissimo: la Juve è la Juve. Sono maturato e io sarò Pronto a dimostrare che la fiducia in me sarà meritata”. Queste le parole di Nicolò Fagioli, centrocampista fresco di promozione nel massimo campionato con la Cremonese ma di proprietà della Juventus. A La Gazzetta dello Sport, il classe 2001 ha parlato di quanto successo nell’ultima giornata di Serie B, con il pareggio del Monza che ha decretato la promozione diretta della squadra grigiorossa: “Non abbiamo ancora ringraziato il Perugia, ma gli mandiamo una cassa di champagne. Anche se hanno battuto anche noi e contro di loro abbiamo fatto solo un pareggio. Ero più ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Io sonoper giocare inA. Dove non lo so, non dipende da me. Mi aspetto di tutto, logico che se mi terrà la Juve sarò: la Juve è la Juve. Sono maturato e io saròa dimostrare che la fiducia in me sarà meritata”. Queste le parole di Nicolò, centrocampista fresco di promozione nel massimo campionato con lama di proprietà della. A La Gazzetta dello Sport, il classe 2001 ha parlato di quanto successo nell’ultima giornata diB, con il pareggio del Monza che ha decretato la promozione diretta della squadra grigiorossa: “Non abbiamo ancora ringraziato il Perugia, ma gli mandiamo una cassa di champagne. Anche se hanno battuto anche noi e contro di loro abbiamo fatto solo un pareggio. Ero più ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Fagioli, #Zanimacchia e #Rafia hanno conquistato la promozione in #SerieA con la #Cremonese: meritano tutti e tre… - serieAnews_com : #Juve, l’annuncio di #Fagioli sul rinnovo: ” Lo farei volentieri, ma non dipende da me” - sportface2016 : #Cremonese, #Fagioli: 'Pronto per la #SerieA, sarei felicissimo di restare alla #Juventus' - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Nicolò #Fagioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di #Juventus, #Cremonese… - CalcioPillole : Nicolò #Fagioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di #Juventus,… -