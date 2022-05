Covid: tra temi incontro Biden-Draghi, punto su vaccini in Paesi via di sviluppo (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - La lotta al Covid, con un occhio attento ai Paesi in via di sviluppo, dove la campagna di vaccinazione stenta a decollare. Ci sarà anche questo tra i temi al centro del confronto tra il Presidente americano Joe Biden e il premier Mario Draghi, atteso tra una manciata di ore alla Casa Bianca. L'amministrazione Biden è sempre stata tra i principali promotori di iniziative di diplomazia globale contro il Covid. In tale contesto, il 12 maggio - il giorno del rientro del Presidente Draghi da Washington - si svolgerà in videoconferenza il secondo 'Global Covid-19 Summit', la cui prima edizione si è svolta lo scorso settembre a margine dell'Assemblea Generale Onu. Il Summit, organizzato dagli ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - La lotta al, con un occhio attento aiin via di, dove la campagna di vaccinazione stenta a decollare. Ci sarà anche questo tra ial centro del confronto tra il Presidente americano Joee il premier Mario, atteso tra una manciata di ore alla Casa Bianca. L'amministrazioneè sempre stata tra i principali promotori di iniziative di diplomazia globale contro il. In tale contesto, il 12 maggio - il giorno del rientro del Presidenteda Washington - si svolgerà in videoconferenza il secondo 'Global-19 Summit', la cui prima edizione si è svolta lo scorso settembre a margine dell'Assemblea Generale Onu. Il Summit, organizzato dagli ...

