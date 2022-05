Coltivare cannabis, nel metaverso si può (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Coltivare cannabis virtuale in modo perfettamente legale, ma con “frutti” molto reali. È stato infatti ufficialmente lanciato 420LAND, un portale online, e a breve un vero e proprio videogioco, dedicato alla coltivazione virtuale della cannabis. Nel corso dei prossimi 12 mesi la vendita dei primi pass servirà da crowdfunding, perché il gioco vero e proprio verrà inaugurato nel 2023, il 20 gennaio per chi è già in possesso dei pass, e il 20 aprile per il pubblico. Alla community si può già accedere acquistando degli NFT (non-fungible token) in edizione limitata che danno diritto a una fetta di terreno. Una volta avviato il gioco permetterà di riscuotere anche nel mondo reale, grazie alle numerose partnership attive con aziende che distribuiscono cannabis legale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) –virtuale in modo perfettamente legale, ma con “frutti” molto reali. È stato infatti ufficialmente lanciato 420LAND, un portale online, e a breve un vero e proprio videogioco, dedicato alla coltivazione virtuale della. Nel corso dei prossimi 12 mesi la vendita dei primi pass servirà da crowdfunding, perché il gioco vero e proprio verrà inaugurato nel 2023, il 20 gennaio per chi è già in possesso dei pass, e il 20 aprile per il pubblico. Alla community si può già accedere acquistando degli NFT (non-fungible token) in edizione limitata che danno diritto a una fetta di terreno. Una volta avviato il gioco permetterà di riscuotere anche nel mondo reale, grazie alle numerose partnership attive con aziende che distribuisconolegale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

