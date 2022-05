Catia Franchi dice la sua sulle parole di Elisabetta Franchi che rilascia una nuova dichiarazione (Di martedì 10 maggio 2022) Cosa ne pensa Catia Franchi di sua sorella Elisabetta e di ciò che ha detto in merito alle donne ‘anta’? A porsi questa domanda è stato Il Corriere della Sera che ha raggiunto la donna telefonicamente e glielo ha chiesto. Elisabetta Franchi, infatti, qualche giorno fa è finita al centro di un’enorme polemica dopo le sue frasi in merito alle donne che assume, scatenando le ire anche di Selvaggia Lucarelli. “Elisabetta è stata fraintesa”. Ha dichiarato Catia Franchi. “Lei non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente. Mia sorella è sempre stata dedita ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Cosa ne pensadi sua sorellae di ciò che ha detto in merito alle donne ‘anta’? A porsi questa domanda è stato Il Corriere della Sera che ha raggiunto la donna telefonicamente e glielo ha chiesto., infatti, qualche giorno fa è finita al centro di un’enorme polemica dopo le sue frasi in merito alle donne che assume, scatenando le ire anche di Selvaggia Lucarelli. “è stata fraintesa”. Ha dichiarato. “Lei non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente. Mia sorella è sempre stata dedita ...

