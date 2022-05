Camorra a Napoli, Walter Mallo alla sbarra nel processo d’appello (Di martedì 10 maggio 2022) E’ prevista per il prossimo 24 maggio, presso la Corte d’appello di Napoli, l’udienza del processo d’appello contro Walter Mallo, ex ras del rione Don Guanella che seminò il terrore nell’area nord tra il 2015 e il 2016 in una sanguinosa faida ingaggiata contro il clan Lo Russo di Miano. Walter Mallo, a maggio il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) E’ prevista per il prossimo 24 maggio, presso la Cortedi, l’udienza delcontro, ex ras del rione Don Guanella che seminò il terrore nell’area nord tra il 2015 e il 2016 in una sanguinosa faida ingaggiata contro il clan Lo Russo di Miano., a maggio il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

