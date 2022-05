Alpini a Rimini | centinaia di ragazze denunciano molestie | Guerini | Fatti all' opposto dei valori dell' Adunata

(Di martedì 10 maggio 2022) 'Comportamenti gravissimi che andranno accertati' dice il ministroa Difesa. L'Associazione Nazionale: 'Pronti a prendere provvedimenti in caso di denunce, ma al momento non ne ...

Arriva la prima denuncia ai carabinieri diper le molestie ricevute durante l'adunata nazionale degli. Si tratta di una giovane 26enne che si è recata alla caserma Destra del Porto con il proprio avvocato e con un'amica, che ha ...... molte tra le centinaia di vittime delle molestie sessuali ricevute lo scorso fine settimana a, in occasione dell'adunata degli. Il ministro della Difesa: 'tolleranza zero a fronte di ...Dopo le voci di centinaia di accuse di molestie da parte degli alpini riuniti a Rimini, una ragazza di 26 anni ha presentato, nel pomeriggio, una denuncia ai carabinieri della città romagnola. In comp ...Sono pronte a presentare una querela contro ignoti alle forze dell'ordine, molte tra le centinaia di vittime delle molestie sessuali ricevute lo scorso fine settimana a Rimini, in occasione dell'aduna ...