Afghanistan, donne in piazza contro l’editto dei Talebani che rende obbligatorio il burqa in pubblico: “Non siamo animali” (Di martedì 10 maggio 2022) Nella capitale afghana Kabul una dozzina di donne hanno protestato contro il nuovo editto dei Talebani che le obbliga a indossare il burqa in pubblico – il velo integrale che copre tutte le parti del corpo. “Giustizia, giustizia!” ripetono le manifestanti, alcune con i volti coperti, protestando in città. Women protested today in the Shahr-e-Naw area of Kabul in reaction to the Islamic Emirate's new decree on women's hijab. They called on the Islamic Emirate to reconsider this decree.#TOLOnews pic.twitter.com/Cz0Ox7dxMg — TOLOnews (@TOLOnews) May 10, 2022 Si è alzato anche il grido “Il burqa non è il nostro hijab!”: le protestanti sono contrarie a sostituire il velo che copre solo il capo con il burqa, che invece nasconde tutto il corpo dalla testa ai piedi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Nella capitale afghana Kabul una dozzina dihanno protestatoil nuovo editto deiche le obbliga a indossare ilin– il velo integrale che copre tutte le parti del corpo. “Giustizia, giustizia!” ripetono le manifestanti, alcune con i volti coperti, protestando in città. Women protested today in the Shahr-e-Naw area of Kabul in reaction to the Islamic Emirate's new decree on women's hijab. They called on the Islamic Emirate to reconsider this decree.#TOLOnews pic.twitter.com/Cz0Ox7dxMg — TOLOnews (@TOLOnews) May 10, 2022 Si è alzato anche il grido “Ilnon è il nostro hijab!”: le protestanti sono contrarie a sostituire il velo che copre solo il capo con il, che invece nasconde tutto il corpo dalla testa ai piedi. Il ...

Advertising

TizianaFerrario : Il coraggio delle Donne afghane che hanno la forza di protestare contro il nuovo ordine talebano di coprirsi il vol… - _Nico_Piro_ : #8maggio mentre noi celebriamo #festadellamamma ci sono donne nel mondo che vengono portate indietro di 20 anni. In… - LiaQuartapelle : Intanto in Afghanistan, i talebani impongono il burqa a tutte le donne che escono in pubblico. Questo è quello che… - Nove_Onlus : La nazionale maschile di pallacanestro in carrozzina si allena per i campionati in Tailandia. Con il Comitato Inter… - srescio : RT @tartaro7: In #Afghanistan i #talebani stanno progressivamente reintroducendo le restrizioni del passato. Dopo il divieto di fatto di fr… -