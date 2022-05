(Di lunedì 9 maggio 2022) Cina e Ue sono partner strategici globali e sono un'opportunità l'una per l'altra con interessi comuni che "superano di gran lunga le differenze". Pechino, ha affermato il presidente Xi Jinping in un ...

Pechino, ha affermato il presidente Xi Jinping in un incontro virtuale col cancelliere tedesco Olaf, "sostiene l'autonomia strategica dell'Ue. Le relazioni Cina - Ue non sono mirate contro ...... il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf, il primo ministro ... Accogliamo con favore eil lavoro in corso per indagare e raccogliere prove su questi fatti, ... Xi a Scholz, 'sosteniamo l'autonomia strategica dell'Ue' - Ultima Ora A sentire cosa dice il regno Unito o Biden e sentire quello che dice Scholz, c'è una bella differenza ... un nuovo protagonismo dell'Unione Europea", aggiunge l'esponente dem. "Sostenere il popolo ...Scholz e Xi hanno discusso dello sviluppo e delle conseguenze della pandemia da Covid 19, dell'intensificazione della cooperazione in materia di protezione del clima, della trasformazione energetica e ...