Volto storico di Amici lascia il talent? Annuncio pazzesco (Di lunedì 9 maggio 2022) Quanto svelato ha del pazzesco e qualora dovesse risultare vero sarebbe la svolta di Amici dopo tanti anni di talent show Un Volto storico del talent show di Maria De Filippi, un’icona per il mondo del web e per tutti coloro che sono affezionati alla trasmissione: un programma senza di lei non si riesce neppure L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Quanto svelato ha dele qualora dovesse risultare vero sarebbe la svolta didopo tanti anni dishow Undelshow di Maria De Filippi, un’icona per il mondo del web e per tutti coloro che sono affezionati alla trasmissione: un programma senza di lei non si riesce neppure L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

tribuna_treviso : Un marchio storico arrivato in città quasi per caso. E un intreccio da spy-story con un morto ammazzato - Intothe_Stream : Into the … #NEWS #JustinChambers, storico volto di #GreysAnatomy, vestirà i panni di #MarlonBrando nella serie… - Alessandria24C : Mostre - Al Marengo Musueum l'inaugurazione della #Mostra “Il Volto del Comando – dal quadro al Figurino Storico i… - katun79 : RT @fanpage: Telejato chiude i battenti dopo ben 33 anni. La tv siciliana anti-mafia costretta a interrompere le sue attività. La nostra in… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Telejato chiude i battenti dopo ben 33 anni. La tv siciliana anti-mafia costretta a interrompere le sue attività. La nostra in… -