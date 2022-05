Trovato morto in circostanze da chiarire l'ex attaccante dell'Ajax Lukoki | aveva 29 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Omicidio nella notte ad Alessandria. Il portiere del Londra Hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione, è s… - PalermoToday : Trovato un uomo morto davanti alla Fiera: sul corpo nessun segno di violenza - MeridioNews : Trovato cadavere di un uomo alla Fiera del Mediterraneo Morto da almeno una settimana. Indagini dei carabinieri - AgNPs : RT @11Giuliano: Altra vittima: Messina, 35enne trovato morto a terra dai genitori: un malore improvviso la causa de decesso. Indagini in co… - ETGazzetta : Trovato morto (in circostanze da chiarire) l'ex Ajax Lukoki: aveva 29 anni -

Jody Lukoki, attaccante 29enne ex Ajax e Twente, è stato ritrovatonelle scorse ore. Le circostanze che hanno portato al decesso sono ancora da chiarire, la famiglia ha affidato la notizia all'agenzia del procuratore Menno Groenveld, che ne curava gli interessi.Il cadavere di un uomo è statostamattina in via Sadat, in un'aiuola davanti all'ingresso principale della Fiera. Dopo che ... Dai primi accertamenti pare che l'uomo fosseda circa una ...Jody Lukoki, classe 1992, aveva giocato anche nel Twente. Calcio olandese sotto choc: è stato trovato morto lunedì mattina Jody Lukoki, ex attaccante di Ajax e Twente. A dare l'annuncio della scompars ...A soccorrere l'uomo, che avrebbe compiuto gli anni tra una settimana, sono stati i suoi stessi colleghi del 118 ...