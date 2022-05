Treviso | provano a strapparle la figlia dalle mani e a rapirla | la madre reagisce con coraggio

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 maggio 2022) Interminabili momenti di paura, quelli che domenica pomeriggio ha vissuto una mamma a Mogliano () a passeggio con ladi 4 anni per mano e il piccolo di appena 4 mesi nel marsupio. Nulla di strano e tutto tranquillo finché le si avvicinano tre persone che procedono in direzione opposta. Tra loro c’è una donna che, dopo essersi approcciata con fare gentile, all’improvviso ha provato ala bambina e a prenderla in braccio per portarla via velocemente. Panico e shock invadono la mente e scuotono il corpo di questadel Trevigiano, a cui una sconosciuta ha tentato di rapire la piccola mentre stava camminando con i suoi figli nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria. Tentato rapimento aa ...