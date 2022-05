Roma, esplode il bagarinaggio per la finale di Tirana: biglietti anche a 10.000 euro! (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, esplode il bagarinaggio su internet in vista della finale di Conference League in quel di Tirana: richieste anche per 10.000 euro Caos biglietti per la finale di Conference League a Tirana tra Roma e Feyenoord. Su internet è esploso il bagarinaggio, con i tagliandi regalati dal club giallorosso ai tifosi presenti ad ottobre nella trasferta in casa del Bodo rivenduti attorno agli 800 euro. Come riferito da Sportmediaset c’è chi, però, si è spinto anche oltre: per due biglietti le richieste sono infatti arrivate anche a 10.000 euro! L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022)ilsu internet in vista delladi Conference League in quel di: richiesteper 10.000 euro Caosper ladi Conference League atrae Feyenoord. Su internet è esploso il, con i tagliandi regalati dal club giallorosso ai tifosi presenti ad ottobre nella trasferta in casa del Bodo rivenduti attorno agli 800 euro. Come riferito da Sportmediaset c’è chi, però, si è spintooltre: per duele richieste sono infatti arrivatea 10.000L'articolo proviene da Calcio News 24.

