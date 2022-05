Pochettino via dal PSG? Per l’allenatore c’è la pista Athletic Bilbao (Di lunedì 9 maggio 2022) In caso di addio ai parigini, Mauricio Pochettino potrebbe finire all’Athletic Bilbao. Le ultime indiscrezioni sull’allenatore Mauricio Pochettino potrebbe finire all’Athletic Bilbao in caso di addio al PSG in estate. Questo è quanto riporta L’Equipe, che da settimane definisce imminente l’addio dell’allenatore argentino dai parigini, nonostante un contratto di ancora un anno. Per questo motivo, il club basco si sarebbe mosso in anticipo offrendo la panchina a Pochettino, per un ritorno in Spagna, dove aveva già allenato l’Espanol. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) In caso di addio ai parigini, Mauriciopotrebbe finire all’. Le ultime indiscrezioni sulMauriciopotrebbe finire all’in caso di addio alin estate. Questo è quanto riporta L’Equipe, che da settimane definisce imminente l’addio delargentino dai parigini, nonostante un contratto di ancora un anno. Per questo motivo, il club basco si sarebbe mosso in anticipo offrendo la panchina a, per un ritorno in Spagna, dove aveva già allenato l’Espanol. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fran_Neena20409 : ?? Press Conference: Mauricio Pochettino before Paris Saint-Germain – Tro... - VNentola : @PietroBarra9 Non so con il fatto che Allegri ha un contratto pesante e Pochettino se ne andrà via io me lo vedo a Parigi - MMilanistaMedio : Tralasciando che al 99,99% rinnova solo per i soldi, secondo me la società oltre a quello ha promesso seri cambiame… - sBinottoFC : @giuventinaa_ Vero, anche perché sia Tuchel che Pochettino non mi sembrano due stupidi, se ti fanno giocare vuol di… - SportsbookBTC : Lionel Messi treatment at PSG 'unfair' - Mauricio Pochettino -