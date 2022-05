Milan | Braida | “Leao Deve crescere | ma è un campione”

(Di lunedì 9 maggio 2022)- Il dirigente Rossonero,ha parlato dele dialla Gazzetta dello Sport, parlando anche di futuro. LE SUE PAROLE “Potenzialmente un. Però è giovane,ancora. Ha fatto cose impressionanti, due assist meravigliosi. Ma in questola forza è il collettivo. Mi spiego: non c’è un Kakà o uno Shevchenko, uno di quelli per cui i bambini impazziscono e vogliono a tutti i costi avere la loro maglia. A parte Ibra, ovviamente. Il gruppo è l’idea vincente. E lì in mezzo guardo con interesse la crescita esponenziale di Tonali: ha segnato una doppietta e ha messo in mostra una personalità importante”.: “...

" Ilsta facendo cose meravigliose, sono convinto che arriverà sino in fondo - spiega, ex dirigente rossonero, ai microfoni di Radio Anch'io Sport , su Rai Radio 1 - . Per quanto riguarda la promozione in Serie A della sua Cremonese,ha commentato: " La Cremonese si è fatta strada un po' alla volta in un camponato difficilissimo. A parlare di lui in queste ore è stato l'uomo che lo ha portato a Cremona. Stiamo parlando di Ariedo Braida, il direttore sportivo della formazione grigiorossa.