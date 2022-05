Mengoni | esce il videoclip di “No Stress”

Advertising

achilleusgg : ORA ESCE MARCO MENGONI FINALMENTE? - 8brokensoul8 : A che ora esce Mengoni? #Amici21 - ziamseyes : in che senso non esce Mengoni da dietro scusate - TheFranzola : Funny enough Marco Mengoni se ne esce con un singolo dal titolo #NoStress ed io sono sull'orlo dell'esaurimento - Mymum_8122 : RT @Erica94553798: #NoStress mamma mia @IlPaoloGiordano esce la nuova canzone di mengoni ?? -

Al termine di questa esercitazione Nina neprovata e non sa che pensare su ciò che sta ... Amici 21, Marcocanta "Santa Britney liberata" in No Stress/ Svetta su iTunes Sentimenti ......italiano Marco, in studio per presentare dal vivo e per la prima volta il nuovo singolo No Stress . L'ospite comico è invece Nino Frassica, ormai fisso al serale di Amici 2021/2022. Chi...“No Stress” di Mengoni è un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio e a godersi tutti i momenti della quotidianità.Esce oggi, lunedì 9 maggio, il videoclip ufficiale di No Stress (https://youtu.be/HNLG0lfsAB8), il nuovo singolo di Marco Mengoni, in radio dal 6 maggio e già disponibile su tutte le piattaforme digi ...