L'Unione Europea si prepara sempre di più ad una guerra digitale attivando una task force contro gli attacchi informatici dei russi (Di lunedì 9 maggio 2022) La guerra ha mostrato a tutti la preoccupante portata degli attacchi cyber e, così, L'Unione Europea, il mese scorso, è intervenuta per introdurre nuove disposizioni sulla sicurezza online. La guerra non è dunque solo sul campo, ma anche – e soprattutto – nel digital. Attraverso attacchi cyber e una vastissima campagna di disinformazione, condotta anche tramite social e canali web, la russia in questi mesi di guerra non ha attaccato solo l'Ucraina ma anche i Paesi Nato e le istituzioni europee. Oggi, la russia celebra – con la parata di Mosca -, l'anniversario della vittoria contro il nazismo e, dunque, è legittimo chiedersi se cambieranno le sorti della guerra o se i russi ...

