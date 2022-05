L’Ue non si accorda sull’embargo al petrolio russo (Di lunedì 9 maggio 2022) L’obiettivo era ambizioso: un embargo completo di tutto il petrolio russo, da realizzare entro i prossimi sei mesi per il combustibile greggio ed entro la fine dell’anno per i prodotti raffinati. Un’asticella forse troppo alta quella fissata dalla Commissione europea, che non ha trovato pronti tutti gli Stati dell’Unione. Dopo una lunga discussione, l’accordo è sfumato e una soluzione in grado di accontentare tutti rimandata: . Trattativa complicata Lo stop al petrolio russo, annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen alla plenaria dell’Eurocamera, è sicuramente la misura più dirompente del sesto pacchetto di sanzioni, che prevede anche sanzioni agli ufficiali coinvolti nei «crimini di guerra» di Bucha e Mariupol, la disconnessione dal sistema Swift della principale banca russa, Sberbank, e la messa al bando in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) L’obiettivo era ambizioso: un embargo completo di tutto il, da realizzare entro i prossimi sei mesi per il combustibile greggio ed entro la fine dell’anno per i prodotti raffinati. Un’asticella forse troppo alta quella fissata dalla Commissione europea, che non ha trovato pronti tutti gli Stati dell’Unione. Dopo una lunga discussione, l’accordo è sfumato e una soluzione in grado di accontentare tutti rimandata: . Trattativa complicata Lo stop al, annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen alla plenaria dell’Eurocamera, è sicuramente la misura più dirompente del sesto pacchetto di sanzioni, che prevede anche sanzioni agli ufficiali coinvolti nei «crimini di guerra» di Bucha e Mariupol, la disconnessione dal sistema Swift della principale banca russa, Sberbank, e la messa al bando in ...

