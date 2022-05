Le polpette di verdure, ottime come antipasto, contorno e secondo! (Di lunedì 9 maggio 2022) Le polpette di verdure sono un piatto davvero squisito che può essere ottimo come contorno ma anche come secondo. Potete anche prepararle come antipasto per stuzzicare l’appetito, servendole accompagnate da crudités, magari immerse in salsa di yogurt. La preparazione prevede un primo passaggio in forno e poi nel sugo, in cui si insaporiranno ulteriormente. E’ un piatto poco calorico, di calorie ne contiene 230. Potete anche realizzarle di zucchine e tonno. Oppure aggiungere alle carote e alle patate le zucchine o le verdure che preferite. Il risultato sarà sempre gustoso e piacerà anche ai bambini. La ricetta che vi proponiamo è per 2 persone. La misura prevista delle polpette è piccola. Se vi piacciono le polpette ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 9 maggio 2022) Ledisono un piatto davvero squisito che può essere ottimoma anchesecondo. Potete anche prepararleper stuzzicare l’appetito, servendole accompagnate da crudités, magari immerse in salsa di yogurt. La preparazione prevede un primo passaggio in forno e poi nel sugo, in cui si insaporiranno ulteriormente. E’ un piatto poco calorico, di calorie ne contiene 230. Potete anche realizzarle di zucchine e tonno. Oppure aggiungere alle carote e alle patate le zucchine o leche preferite. Il risultato sarà sempre gustoso e piacerà anche ai bambini. La ricetta che vi proponiamo è per 2 persone. La misura prevista delleè piccola. Se vi piacciono le...

