Isola dei Famosi, una nuova doppia eliminazione aspetta i naufraghi (Di lunedì 9 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi torna in onda questa sera con tanti colpi di scena tra cui anche una nuova doppia eliminazione che i naufraghi di certo non si aspettano. Parte il conto alla rovescia per la nuova puntata del reality di Canale Cinque che sta davvero riscuotendo un grande successo con entrambe le puntate della settimana, Leggi su youmovies (Di lunedì 9 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.deitorna in onda questa sera con tanti colpi di scena tra cui anche unache idi certo non sino. Parte il conto alla rovescia per lapuntata del reality di Canale Cinque che sta davvero riscuotendo un grande successo con entrambe le puntate della settimana,

Advertising

ISOLA2K22 : Il primo che ha parlato male di Guendalina con gli altri dicendo sto con voi è Nicholas. E lui che ha tradito la fi… - zazoomblog : Isola dei Famosi due naufraghi ai ferri corti: ecco cos’è accaduto (VIDEO) - #Isola #Famosi #naufraghi #ferri - analiticamente1 : @vanduz2 @Kowalski62 @AnonimoRomano6 @a_libutti @mentecritica infatti, rischiando poi dei velivoli? per cosa? l'iso… - UnDueTreBlog : L’Isola dei famosi – Quindicesima puntata di lunedì 9 maggio 2022 – - infoitcultura : Vladimir Luxuria/ 'All'Isola dei Famosi non mi vedrete mai in pantaloni!' -