Guerra Russia-Ucraina, pessimismo sui canali Telegram vicini al Wagner Group: “Servono 600-800mila uomini o non vinceremo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Mentre nelle dichiarazioni ufficiali si esaltano l’operato dei militari russi e si celebrano le conquiste ottenute fino ad oggi nella cosiddetta “operazione militare speciale”, tra chi si trova sul campo dalla parte di Mosca inizia a circolare del pessimismo sulle possibilità di successo nella Guerra contro l’Ucraina. Un esempio sono i messaggi pubblicati da alcuni membri delle forze paramilitari presenti sul profilo Telegram Reverse Side of the Medal, considerato vicino a diverse truppe private, tra cui il Wagner Group. Uno in particolare è stato pubblicato da Vladlen Tatarsky, pseudonimo di Maksim Fomin, uno degli amministratori del gruppo, una celebrità nel mondo dei paramilitari filo-russi che ha già combattuto nella regione del Donbass a sostegno della repubblica separatista di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Mentre nelle dichiarazioni ufficiali si esaltano l’operato dei militari russi e si celebrano le conquiste ottenute fino ad oggi nella cosiddetta “operazione militare speciale”, tra chi si trova sul campo dalla parte di Mosca inizia a circolare delsulle possibilità di successo nellacontro l’. Un esempio sono i messaggi pubblicati da alcuni membri delle forze paramilitari presenti sul profiloReverse Side of the Medal, considerato vicino a diverse truppe private, tra cui il. Uno in particolare è stato pubblicato da Vladlen Tatarsky, pseudonimo di Maksim Fomin, uno degli amministratori del gruppo, una celebrità nel mondo dei paramilitari filo-russi che ha già combattuto nella regione del Donbass a sostegno della repubblica separatista di ...

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - ilpost : «Ricondurre la guerra di aggressione russa all’Ucraina a un conflitto per procura tra Russia e Stati Uniti è un mod… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Putin alla parata: ‘Combattiamo i nazisti come nel ’45’. E sulla Nato: ‘Non ci hanno ascoltato sulla sicurezza. Ma l’o… - LenaPoros : RT @ultimenotizie: “Se #Biden vuol fare la guerra alla #Russia tramite l’#Ucraina, è affar suo. Noi non possiamo e non dobbiamo seguirlo. P… -