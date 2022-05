Gli Usa e l’abolizione del diritto all’aborto, la decisione radicale della Corte Suprema (Di lunedì 9 maggio 2022) “Gli avversari di Roe vogliono punire le donne e eliminare i loro diritti di decidere del loro corpo”. Così ha tuonato la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris all'indomani della rivelazione che la Corte Suprema si apprestava a revocare “Roe Vs. Wade”, la legge del 1973 che garantisce alle donne il diritto di interrompere la gravidanza. La rivelazione è venuta a galla mediante una fuga di notizie pubblicata dal sito di Politico. Si tratta di una bozza di 98 pagine in cui si viene informati delle comunicazioni dei giudici di revocare la legge che garantisce il diritto all'aborto. L'autore della bozza, il giudice italo-americano Samuel Alito, ha scritto che “Roe era clamorosamente errata dall'inizio” anche perché la costituzione americana non parla di aborto. Ciò è vero ma ci ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022) “Gli avversari di Roe vogliono punire le donne e eliminare i loro diritti di decidere del loro corpo”. Così ha tuonato la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris all'indomanirivelazione che lasi apprestava a revocare “Roe Vs. Wade”, la legge del 1973 che garantisce alle donne ildi interrompere la gravidanza. La rivelazione è venuta a galla mediante una fuga di notizie pubblicata dal sito di Politico. Si tratta di una bozza di 98 pagine in cui si viene informati delle comunicazioni dei giudici di revocare la legge che garantisce ilall'aborto. L'autorebozza, il giudice italo-americano Samuel Alito, ha scritto che “Roe era clamorosamente errata dall'inizio” anche perché la costituzione americana non parla di aborto. Ciò è vero ma ci ...

