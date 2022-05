Festa scudetto: problema San Siro, sarebbe più facile vincesse l’Inter (Di lunedì 9 maggio 2022) . Le ultime in vista dei festeggiamenti tricolore Milano pensa già alla Festa scudetto, a prescindere che sia il Milan o l’Inter a laurearsi campione d’Italia, ma ci sono alcuni problemi. Il primo problema riscontrato è quello relativo alla data, visto che la Lega Serie A aveva pensato di far giocare l’ultima giornata di campionato, con Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, sabato 21 maggio, ma a Milano in quel giorno andrà in scena il concerto per l’anniversario di Radio Italia in piazza Duomo e per questo il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha invitato la Lega a valutare la possibilità di giocare le gare domenica. Secondo quanto riportato da La Repubblica, edizione Milano, così sarà: le gare si giocheranno domenica alle 15, in contemporanea. Inoltre, La Serie A sta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) . Le ultime in vista dei festeggiamenti tricolore Milano pensa già alla, a prescindere che sia il Milan oa laurearsi campione d’Italia, ma ci sono alcuni problemi. Il primoriscontrato è quello relativo alla data, visto che la Lega Serie A aveva pensato di far giocare l’ultima giornata di campionato, con Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, sabato 21 maggio, ma a Milano in quel giorno andrà in scena il concerto per l’anniversario di Radio Italia in piazza Duomo e per questo il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero delno ha invitato la Lega a valutare la possibilità di giocare le gare domenica. Secondo quanto riportato da La Repubblica, edizione Milano, così sarà: le gare si giocheranno domenica alle 15, in contemporanea. Inoltre, La Serie A sta ...

Advertising

mathiaslorusso : @ilbotmaniano È questa la cosa divertente, siccome si giocherà, probabilmente, di domenica pomeriggio nel caso dove… - AnthoMourinho : RT @it_inter: Festa scudetto con polemiche, piazza Duomo non disponibile sabato 21: si gioca quindi la domenica alle 15, in caso di scudett… - sportmediaset : Scudetto all'ultimo turno? In caso di festa Milan 'problema' San Siro #Scudetto #Milan #SanSiro… - rrik_ : fate pure la guerra per la festa scudetto, io il 22 sarò al Paolo Mazza di Ferrara a sostenere le ragazze @JuventusFCWomen - paolobocciarel1 : @mathewrag @MarcelloMart Guarda bene chi c'era alla festa scudetto lo scorso anno... -