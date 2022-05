“Ferretticasa non costruirà più” | ma i cartelli al Parco Ovest sono falsi | caccia agli autori

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Bergamo. Nella mattinata di lunedì (9 maggio) nell’area cani tra via Moroni e via Tiepolo, vicina alstati affissi un paio difirmato Ferreticasa dal titolo “L’abitare da generazioni, per le future generazioni”, in cui tra le altre cose si leggeva “abbiamo deciso di rinunciare ai permessi edificatori e intraprendere un progetto di riforestazione e progettazione del paesaggio naturale”. Un messaggio accolto con entusiasmo dai vari comitati, tra cui quelli del quartiere, e dstessi residenti. Peccato, però, fosse falso. Qualche ora più tardi infatti è arrivata infatti la smentita della stessa società, con un comunicato di Francesco Ferretti:Spa comunica che ilegati nella notte ...