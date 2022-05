Covid | 17 155 nuovi casi con 126 559 tamponi e altri 84 decessi

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Italia, 17.155 contagi e 84 morti: bollettino 9 maggio: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, region… - LocalPage3 : Covid oggi Italia, 17.155 contagi e 84 morti: bollettino 9 maggio - Semplic33413124 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 17.155 positivi, 84 vittime #ANSA - UnioneSarda : #Covid19, in Italia 17.155 contagi e 84 vittime -

Fanpage.it

di Chiara Barison I dati di lunedì 9 maggio. Il tasso di positività è al 13,5% on 126.559 tamponi. Ricoveri: - 80. Terapie intensive: +7 Sono 17.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 30.804, qui il bollettino). Sale così ad almeno 16.816.419 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...16.35, casi in calo (17.). 84 morti Sono 17.i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (erano 30.804 ieri) In lieve risalita i decessi, 84 contro i precedenti 72. I tamponi processati sono ... Bollettino Covid Italia, oggi 17.155 contagi e 84 morti per Coronavirus: i dati di lunedì 9 maggio Ieri i nuovi positivi erano stati 30.804 e 72 i morti. Aumentano ricoveri (+80) e le terapie intensive (+7) In Italia sono 17.155 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dat ...(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Sono 17.155 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Le vittime sono invece 84, rispetto a ...