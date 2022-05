Charlene di Monaco? "Quanti milioni la paga Alberto per farsi vedere con lui": cifre sconvolgenti (Di lunedì 9 maggio 2022) Charlene di Monaco torna in pubblico. E le foto, o la notizia, vale oro. La donna si mostra dopo un lungo stop e così mette in riga (e anche a tacere) chi pensa che sia sfigurata in volto. Così, la moglie di Alberto mette tutti a tacere: chi l'ha definita infelice deve farsene una ragione. In rigoroso silenzio, non è affatto vero. O almeno non lo sarebbe... Ora, arrivano alcune fonti vicino Palazzo Grimaldi che lanciano una spifferata sulle pagine di Voicì, uno dei più autorevoli giornali francesi. Sempre secondo un insider ci sarebbero clausole, accordi e contratti tra il Principe e l'ex nuotatrice per mantenere una unione di facciata. Ma non esistono notizie certe, sono solo indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce. La cifra, da rumors, sarebbe a 6 zeri. Insomma, Alberto la stra-pagherebbe per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)ditorna in pubblico. E le foto, o la notizia, vale oro. La donna si mostra dopo un lungo stop e così mette in riga (e anche a tacere) chi pensa che sia sfigurata in volto. Così, la moglie dimette tutti a tacere: chi l'ha definita infelice deve farsene una ragione. In rigoroso silenzio, non è affatto vero. O almeno non lo sarebbe... Ora, arrivano alcune fonti vicino Palazzo Grimaldi che lanciano una spifferata sulle pagine di Voicì, uno dei più autorevoli giornali francesi. Sempre secondo un insider ci sarebbero clausole, accordi e contratti tra il Principe e l'ex nuotatrice per mantenere una unione di facciata. Ma non esistono notizie certe, sono solo indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce. La cifra, da rumors, sarebbe a 6 zeri. Insomma,la stra-pagherebbe per ...

