Bono Vox e The Edge a sorpresa a Kiev: il leader degli U2 canta con tre soldati ucraini "Stand by me" – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) La rockstar irlandese Bono elogia la lotta dell'Ucraina per la "libertà" durante un'esibizione in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev, dove il frontman degli U2 pronuncia anche la sua preghiera "per la pace". "Preghiamo che possiate godere presto di un po' di quella pace", dice Bono. A un certo punto, Bono ha invitato dei soldati ucraini per cantare insieme a lui e uno di loro ha chiesto il sostegno del mondo per il suo Paese assediato, mentre eseguivano una cover di "Stand by Me" che è diventata "Stand by Ukraine". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

