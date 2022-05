Bomba d’acqua in Italia | cosa sta succedendo e dove | paura tra i cittadini

Leggi su tvzap

(Di lunedì 9 maggio 2022) La primavera sembra non voler giungere in maniera definitiva in. Nonostante siamo entrati nel mese di maggio il maltempo continua ad abbattersi sul Nostro Paese e il freddo sembra essere una costante di questi ultimi giorni. Nella giornata di ieri, 8 Maggio 2022, unasi è abbattuta sulla Puglia creando numerosi disagi con le strade allagate e interi quartieri danneggiati. Una situazione decisamente delicata che ha spaventato i residenti. Vediamo nel dettaglio dov’è accaduto e il numero dei danni.Ieri pomeriggio, 8 Maggio 2022, un violentissimo temporale si è abbattuto su Cerignola, cittadina di oltre 50mila abitanti in provincia di Foggia, in Puglia. Il numero dei danni è impressionante: strade allagate, quartieri danneggiati e automobili completamente sommerse. Nonostante siano stati oltre cinquanta gli ...