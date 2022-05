A 8 anni dà fuoco a un bambino di 6. “Vogliamo che tutti vedano queste immagini” (Di lunedì 9 maggio 2022) Un bambino di 6 anni del Connecticut ha subito ustioni di terzo grado al viso quando un bullo gli ha lanciato addosso una palla da tennis in fiamme. Il piccolo, Dominick Krankall, stava giocando nel suo cortile il 24 aprile quando un bambino di 8 anni munito di benzina e accendino lo ha attirato dietro l’angolo e lo ha attaccato, secondo quanto affermato dalla sorella di Dominick, Kayla Deegan. “Il ragazzino ha versato benzina su una pallina da tennis, l’ha data alle fiamme con l’accendino e l’ha lanciata direttamente in faccia a mio fratello” ha spiegato la ragazza. “Poi è rimasto lì fermo a guardalo bruciare”, ha detto. A salvare Dominick è stata sua madre, Rua, che l’ha sentito urlare disperatamente ed è subito accorsa sulla scena. “La sua gamba stava ancora fumando e il suo viso era rosso vivo”, ha raccontato ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 9 maggio 2022) Undi 6del Connecticut ha subito ustioni di terzo grado al viso quando un bullo gli ha lanciato addosso una palla da tennis in fiamme. Il piccolo, Dominick Krankall, stava giocando nel suo cortile il 24 aprile quando undi 8munito di benzina e accendino lo ha attirato dietro l’angolo e lo ha attaccato, secondo quanto affermato dalla sorella di Dominick, Kayla Deegan. “Il ragazzino ha versato benzina su una pallina da tennis, l’ha data alle fiamme con l’accendino e l’ha lanciata direttamente in faccia a mio fratello” ha spiegato la ragazza. “Poi è rimasto lì fermo a guardalo bruciare”, ha detto. A salvare Dominick è stata sua madre, Rua, che l’ha sentito urlare disperatamente ed è subito accorsa sulla scena. “La sua gamba stava ancora fumando e il suo viso era rosso vivo”, ha raccontato ...

