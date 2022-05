23enne muore dopo aver mangiato una pizza ordinata online: dopo la morte è stata aperta un’indagine (Di lunedì 9 maggio 2022) Un ragazzo di 23 anni è morto dopo aver mangiato una pizza ordinata da Deliveroo, per via della presenza di arachidi nell’impasto. La dinamica non è stata completamente chiarita, ma sarò oggetto di un processo che avrà inizio proprio in questi giorni. Il ragazzo era notoriamente allergico alle arachidi, ed era sempre stato attento a verificarne l’assenza in ciò che mangiava, stando alle dichiarazioni dei suoi genitori. 23enne muore dopo aver mangiato la pizza: cos’è successo James Atkinson è il protagonista di questa storia, che si è svolta nel luglio 2020 ma che è solamente ora oggetto di un processo. Il ragazzo di 23 anni avrebbe, quella ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Un ragazzo di 23 anni è mortounada Deliveroo, per via della presenza di arachidi nell’impasto. La dinamica non ècompletamente chiarita, ma sarò oggetto di un processo che avrà inizio proprio in questi giorni. Il ragazzo era notoriamente allergico alle arachidi, ed era sempre stato attento a verificarne l’assenza in ciò che mangiava, stando alle dichiarazioni dei suoi genitori.la: cos’è successo James Atkinson è il protagonista di questa storia, che si è svolta nel luglio 2020 ma che è solamente ora oggetto di un processo. Il ragazzo di 23 anni avrebbe, quella ...

