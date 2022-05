Verona-Milan | per i rossoneri un super Tonali e altri tre passi in avanti

(Di domenica 8 maggio 2022)– Si conclude la sfida tracon iche, in rimonta, espugnano il ‘Bentegodi’ e compionotreinverso lo Scudetto. La gara si apre subito con una grande intensità. Ilvuole subito mettere l’inerzia della gara a suo favore ma non ci riesce. Krunic sfiora due volte il gol mentre aviene annullato per fuorigioco. D’altro canto ilriesce ad uscire dagli attacchi del, con azioni fatte di pochi tocchi e grande velocità. Ed al 38? arriva il gol del vantaggio, con un azione ben costruita dagli scaligeri. Caprari trova Lazovic sulla sinistra, che con un cross realizza l’assist per Faraoni. Il ...

1 - 3 nell'ultima partita della 36/a giornata di Serie A giocata oggi. Con questo successo i rossoneri di Pioli tornano al comando della classifica, con 2 punti di vantaggio sull'Inter (...Ilrisponde all'Inter e vince per 3 - 1 nellanon più 'fatal' grazie a una doppietta di Tonali (al quale è stato anche annullato un gol dal Var) e a un bel gol del subentrato Florenzi. Ma il ...SERIE A - Il man of the match è Tonali, autore della doppietta decisiva per la rimonta, ma sono spaventose le accelerazioni del portoghese, che mette a referto due assist al bacio. Serata opaca, ...Stefano Pioli a DAZN dopo Verona-Milan. INNAMORATO DEL MILAN – «Sono innamorato dei miei giocatori, so cosa ci stanno mettendo. Un’altra bella vittoria, ne manca un’altra alla prossima partita. Sono ...