Ultime Notizie – Mariupol | moglie soldato Azov | “Ad Azovstal situazione drammatica”

(Di domenica 8 maggio 2022) “E’ tutto molto brutto. Ci sono attacchi continui”. E’ latestimonianza all’Adnkronos di Yuliia Fedosyuk, ladi undel reggimento, asserragliato nelle acciaieriestal. “Con mio marito mi sono sentita ieri sera – racconta Yuliia -. Laè davvero brutta. Ci sono feriti che non sopravviveranno più di 24 o 48 ore e non vengono evacuati. Oggi l’evacuazione è saltata di nuovo. In alcuni settori sta finendo l’acqua. L’ultimo messaggio che mi ha inviato mio marito è con la richiesta di mandargli qualche articolo scientifico su come sopravvivere senz’acqua il più a lungo possibile”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione