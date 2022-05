Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 3.141 contagi e 3 morti: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 3.141 i contagi registrati oggi, 8 maggio 2022, in Veneto, secondo i dati del bollettino Covid diffuso dalla Regione. Tre le vittime, che portano il totale a 14.515 dall’inizio della pandemia ad oggi. Scendono i ricoveri in area medica, che oggi sono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva: 42 i posti letto occupati. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 3.141 iregistrati, 82022, in, secondo i dati deldiffuso dalla Regione. Tre le vittime, che portano il totale a 14.515 dall’inizio della pandemia ad. Scendono i ricoveri in area medica, chesono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva: 42 i posti letto occupati. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - junews24com : Infortunio Locatelli, novità importanti dalla Continassa: ULTIME verso l'Inter - - ilfaroonline : Guerra in Ucraina, il grido del Papa: “Una pazzia! Le armi non portano mai la pace” -