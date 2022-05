Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.278 contagi e 5 morti: a Roma 1.764 casi (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 3.278 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.764. “oggi nel Lazio su un totale di 24.461 tamponi, si registrano 3.278 nuovi casi positivi (-300), sono 4 i decessi (-3), 982 i ricoverati (-76), 56 le terapie intensive (-2) e +3.215 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%”, ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Più in dettaglio, nella Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 3.278 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 4. Ai nuovisono 1.764. “nelsu un totale di 24.461 tamponi, si registrano 3.278 nuovipositivi (-300), sono 4 i decessi (-3), 982 i ricoverati (-76), 56 le terapie intensive (-2) e +3.215 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%”, ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Più in dettaglio, nella Asl ...

