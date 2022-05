Stoltenberg e la Crimea: così la Nato ci sta portando in guerra (fredda) (Di domenica 8 maggio 2022) Notizie incoraggianti dal fronte della guerra in Ucraina. Oltre all’evacuazione di tutti i civili presenti nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, da giorni assediata dalle forze armate russe; Zelensky si è detto disposto a concordare una soluzione di pace con Mosca, anche attraverso il riconoscimento della Crimea, dal 2014 sotto il controllo dei russi. Fino ad oggi, il trattato di adesione della penisola alla Federazione è stato riconosciuto solo da undici Stati. Il governo di Kiev ha sempre considerato il territorio parte della propria sovranità, ma pare ottimistico che Putin accetti solo questa condizione. L’invasore, infatti, continua ad avanzare – seppur lentamente – nel sud del Paese ed occupa buona parte della regione del Donbass. Fermare la guerra, dopo il riconoscimento ufficiale della Crimea, sarebbe una ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 8 maggio 2022) Notizie incoraggianti dal fronte dellain Ucraina. Oltre all’evacuazione di tutti i civili presenti nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, da giorni assediata dalle forze armate russe; Zelensky si è detto disposto a concordare una soluzione di pace con Mosca, anche attraverso il riconoscimento della, dal 2014 sotto il controllo dei russi. Fino ad oggi, il trattato di adesione della penisola alla Federazione è stato riconosciuto solo da undici Stati. Il governo di Kiev ha sempre considerato il territorio parte della propria sovranità, ma pare ottimistico che Putin accetti solo questa condizione. L’invasore, infatti, continua ad avanzare – seppur lentamente – nel sud del Paese ed occupa buona parte della regione del Donbass. Fermare la, dopo il riconoscimento ufficiale della, sarebbe una ...

