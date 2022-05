Shilton: «Con la maglia di Maradona non ci pulirei nemmeno i piatti nel mio bungalow» (Di domenica 8 maggio 2022) L’ex capitano dell’Inghilterra a Messico ’86, Peter Shilton, non riesce ancora a perdonare Diego Armando Maradona per il gol della Mano de Dios. In un’intervista a The Sun, ha commentato la vendita della celebre maglia del Pibe de Oro all’asta per 8 milioni di euro. “Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow. Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva la maglia nello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L’avremmo fatta in mille pezzi. Scommetto che Steve è felice che non sia andata a finire così. Sapeva quello che faceva, ecco perché non ci ha detto nulla. E sono contento che alla fine almeno un inglese abbia ottenuto qualcosa da quella ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) L’ex capitano dell’Inghilterra a Messico ’86, Peter, non riesce ancora a perdonare Diego Armandoper il gol della Mano de Dios. In un’intervista a The Sun, ha commentato la vendita della celebredel Pibe de Oro all’asta per 8 milioni di euro. “Quel giorno non avrei scambiato laconper tutto l’oro del mondo. Non la userei neanche per pulire inel mio. Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva lanello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L’avremmo fatta in mille pezzi. Scommetto che Steve è felice che non sia andata a finire così. Sapeva quello che faceva, ecco perché non ci ha detto nulla. E sono contento che alla fine almeno un inglese abbia ottenuto qualcosa da quella ...

