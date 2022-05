Sanzioni Ue | slitta ancora l’accordo sull’embargo al petrolio russo

(Di domenica 8 maggio 2022) La quarta riunione in pochi giorni dei rappresentanti diplomatici dei Ventisette è terminata senza esiti domenica 8 maggio

Il G7 si è impegnato ad applicare nuovee mettere al bando il petrolio russo, ma la decisione dell'Ueancora, mentre il Regno Unito ha stabilito misure che colpiscono anche la ...ancora l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea sul sesto pacchetto dicontro la Russia per la guerra in Ucraina, che prevede un graduale embargo sulle importazioni di ...il fatto già che il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, contenente l’embargo totale del petrolio, continui a slittare per mancanza di accordo, la dice lunga su quanto possa essere impattante e ...«Le azioni di Putin coprono di vergogna la Russia e gli storici sacrifici del suo popolo». I sette grandi del mondo - Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito ...