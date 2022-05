“Salta tutto”. Cartabianca, trema Bianca Berlinguer: la decisione dei vertici Rai (Di domenica 8 maggio 2022) È ancora polemica su CartaBianca. Sul programma condotto su Rai3 da Bianca Berlinguer si sono addensate da qualche tempo dubbi e cattivi presagi. Il talk show, mezz’ora di approfondimento su vari temi d’attualità, va bene dal punto di vista degli ascolti. Ma a qualcuno evidentemente non piace. E se quel qualcuno è Carlo Fuortes, ad della Rai, allora i problemi ci sono eccome. In commissione vigilanza Carlo Fuortes ha dichiarato: “Negli ultimi anni c’è stato un abuso dell’utilizzo del format del talk show nella televisione pubblica, ma non credo che il talk show sia la forma ideale per l’approfondimento giornalistico. Penso sia più adatto ai temi leggeri, all’intrattenimento”. E l’attacco sembra proprio diretto a Bianca Berlinguer e al suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022) È ancora polemica su. Sul programma condotto su Rai3 dasi sono addensate da qualche tempo dubbi e cattivi presagi. Il talk show, mezz’ora di approfondimento su vari temi d’attualità, va bene dal punto di vista degli ascolti. Ma a qualcuno evidentemente non piace. E se quel qualcuno è Carlo Fuortes, ad della Rai, allora i problemi ci sono eccome. In commissione vigilanza Carlo Fuortes ha dichiarato: “Negli ultimi anni c’è stato un abuso dell’utilizzo del format del talk show nella televisione pubblica, ma non credo che il talk show sia la forma ideale per l’approfondimento giornalistico. Penso sia più adatto ai temi leggeri, all’intrattenimento”. E l’attacco sembra proprio diretto ae al suo ...

