Roma, 5 azzurre nel main draw: Cocciaretto "pesca" subito Bencic (Di domenica 8 maggio 2022) Agli Internazionali BNL d'Italia sorteggio "tosto" anche per Paolini opposta alla svizzera Teichman mentre Giorgi debutta contro l'australiana Tomljanovic. Bronzetti-Osorio e Trevisan-Zhang gli altri abbinamenti

