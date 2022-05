Niente Domenica IN per Manuel Bortuzzo dopo l’ospitata a Verissimo: il commento sui social (Di domenica 8 maggio 2022) E’ stato Davide Maggio a svelare che nella puntata di Domenica IN di oggi, 8 maggio 2022, tra gli altri ospiti avrebbe dovuto esserci anche Manuel Bortuzzo. Tra l’altro, come questa mattina vi facevamo notare anche nel pezzo dedicato agli ascolti del sabato, e ai buoni risultati di Verissimo, tutti avevamo notato questa stranezza. Stasera andrà in onda Rinascere e su Rai 1, Bortuzzo non aveva presenziato. Il motivo è stato rivelato: Manuel avrebbe dovuto essere nel salotto di Rai 1 con Mara Venier questo pomeriggio ma, dopo aver accettato l’intervista per Verissimo con Silvia Toffanin, le cose sono cambiate. Secondo le voci circolate in queste ore, sarebbe stata Mara Venier a rimbalzare il veneto, vista la sua scelta di andare a parlare a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 8 maggio 2022) E’ stato Davide Maggio a svelare che nella puntata diIN di oggi, 8 maggio 2022, tra gli altri ospiti avrebbe dovuto esserci anche. Tra l’altro, come questa mattina vi facevamo notare anche nel pezzo dedicato agli ascolti del sabato, e ai buoni risultati di, tutti avevamo notato questa stranezza. Stasera andrà in onda Rinascere e su Rai 1,non aveva presenziato. Il motivo è stato rivelato:avrebbe dovuto essere nel salotto di Rai 1 con Mara Venier questo pomeriggio ma,aver accettato l’intervista percon Silvia Toffanin, le cose sono cambiate. Secondo le voci circolate in queste ore, sarebbe stata Mara Venier a rimbalzare il veneto, vista la sua scelta di andare a parlare a ...

