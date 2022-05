Mahmood | ecco chi è il misterioso fidanzato Lorenzo

(Di domenica 8 maggio 2022) Durante un’intervista al settimanale Chi, il cantante è stato interpellato sulla sua vita sentimentale.ha rivelato di essere felicemente, ma non ha voluto svelare il nome del suo amore. Chi ha invece rivelato l’identità deldi: si tratta diTobia Marcucci, con cui l’artista è stato paparazzato a Milano. Secondo le informazioni fornite dal settimanale,è originario di Lucca, ha studiato all’Università di Firenze e ha una grande passione per la moda che lo ha portato a lavorare per il brand Guidi. Negli ultimi tempi si era parlato anche di un possibile flirt trae Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici. I due sono stati spesso fotografati insieme, ma non hanno mai né smentito, né confermato le voci circa ...

MahmoodStories : Ecco il calendario completo con tutti gli impegni di Ale e Riky di questa settimana - superbely : @michelelzz Ecco, le pari opportunità proprio. Per non parlare della 'sottocultura ' rappresentata degnamente dall… - Harryshug55 : RT @marcorussanoo: Quando pensavamo che mi cabeza está ciao fosse il peak delle risposte di Mahmood, ecco che ci sorprende nuovamente http… - infoitcultura : Eurovision, Mahmood & Blanco e Achille Lauro: ecco i video delle prove - ams_kohaku : RT @marcorussanoo: Quando pensavamo che mi cabeza está ciao fosse il peak delle risposte di Mahmood, ecco che ci sorprende nuovamente http… -

La finale andrà in onda domenica, anche per evitare la sovrapposizione con un'altra finale, quella dell'Eurovision Song Contest dove sono in gara gli italianie Blanco con il brano che ha ...a voi tutte le anticipazioni. Ad aprire la 34esima puntata di Domenica In, sarà l'attrice ... reduce da qualche mese dall'esperienza nella casa del GF Vip,e Blando, che dalla settimana ...Ucraina: Kharkiv, ecco cosa rimane del museo letterario dopo l'attacco russo Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi: sono questi i sei finalisti di «Amici», il talent condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. La semifinale di sabato sera ha visto l’eliminazione di ...