LIVE Motocross, GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: Tim Gajser vince gara-1, alle 17.10 gara-2 (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara 2! 14.55 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243 Gajser, Tim SLO HON 2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 4 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 5 41 Jonass, Pauls LAT HUS 6 70 Fernandez, Ruben ESP HON 7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 8 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 9 189 Bogers, Brian NED HUS 10 919 Watson, Ben GBR KAW 11 29 Jacobi, Henry GER HON 12 32 Van doninck, Brent BEL YAM 13 43 Evans, Mitchell AUS HON 14 77 Lupino, Alessandro ITA BET 15 15 Philippaerts, David ITA — 16 23 Charlier, Christophe FRA YAM 17 911 Tixier, Jordi FRA KTM 18 99 Zaragoza, Jorge ESP HON 19 161 Östlund, Alvin SWE YAM 20 200 Zonta, Filippo ITA GAS 21 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 22 147 Sihvonen, Miro ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Grazie per averci seguito e appuntamento17 per2! 14.55 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243, Tim SLO HON 2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 4 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 5 41 Jonass, Pauls LAT HUS 6 70 Fernandez, Ruben ESP HON 7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 8 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 9 189 Bogers, Brian NED HUS 10 919 Watson, Ben GBR KAW 11 29 Jacobi, Henry GER HON 12 32 Van doninck, Brent BEL YAM 13 43 Evans, Mitchell AUS HON 14 77 Lupino, Alessandro ITA BET 15 15 Philippaerts, David ITA — 16 23 Charlier, Christophe FRA YAM 17 911 Tixier, Jordi FRA KTM 18 99 Zaragoza, Jorge ESP HON 19 161 Östlund, Alvin SWE YAM 20 200 Zonta, Filippo ITA GAS 21 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 22 147 Sihvonen, Miro ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: si parte! - #Motocross #Italia #DIRETTA: #parte!… - corsedimoto : VIDEO MXGP ITALIA - Oggi il GP Italia MXGP a Maggiora: ecco la programmazione live streaming e differite in TV. In… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: Prado assente Gajser può allungare - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: Prado assente Gajser può allungare - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: Prado assente Gajser può allungare - #Motocross #Italia #DIRETTA:… -